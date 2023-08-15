الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين: روسيا من المؤيدين بقوة لنظام عالمى متعدد الأقطاب

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن المناقشات المفتوحة حول الأمن الدولي مهمة جدًا في سياق تشكيل عالم متعدد الأقطاب، موضحًا أن معظم الدول اليوم مستعدة للدفاع عن سيادتها.

وقال بوتين، في كلمته أمام المشاركين في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي: "لقد اجتمع ممثلو وزارات الدفاع والدبلوماسيين والخبراء مرة أخرى في موسكو، لمناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال العالمي والإقليمي".

وأضاف بوتين أن هذه المناقشات المفتوحة والصادقة وغير المنحازة مهمة للغاية ومطلوبة اليوم، مستدركًا: "لأننا جميعًا، المجتمع الدولي بأسره، ومعًا بالتحديد، وعلى قدم المساواة، سيتعين علينا تشكيل المستقبل"، وفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية.

txt

بوتين: روسيا تعمل على تعزيز التعاون العسكرى مع شركائها

الرئيس الروسى: العالم متعدد الأقطاب يتشكل باستمرار في وقتنا الحالي

ولفت الرئيس الروسي إلى أن العالم متعدد الأقطاب يتشكل باستمرار في وقتنا الحالي، مؤكدًا أن معظم الدول مستعدة للدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية وتقاليدها وثقافتها وأسلوب حياتها، مشيرا إلى أنه يجري تعزيز المراكز الاقتصادية والسياسية الجديدة.

وأوضح بوتين أن هذه المبادئ يمكن أن تصبح أساسًا مهمًا للتنمية العالمية المستقرة والتقدمية، من أجل حل عادل، والأهم من ذلك، حقيقي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والبيئية، ولتحسين نوعية حياة ورفاهية الملايين من الناس.

ولفت بوتين إلى أنه من الممكن تقليل المواجهة على المستويين العالمي والإقليمي وتحييد التحديات والمخاطر القائمة فقط، من خلال الانضمام إلى جهود المجتمع الدولي.

وتابع الرئيس الروسي: "من الواضح اليوم أنه من الممكن الحد من المواجهة على المستويين العالمي والإقليمي، وتحييد التحديات والمخاطر، وتعزيز الثقة بين الدول وفتح فرص واسعة لتنميتها فقط من خلال الانضمام إلى جهود المجتمع الدولي".

وشدد بوتين على أن بلاده كانت وما زالت من المؤيدين بقوة لنظام عالمي متعدد الأقطاب يقوم على أولوية قواعد ومبادئ القانون الدولي، وسيادة الدول وتساويها، والتعاون البناء والثقة.

txt

بوتين: تهديدات الناتو المستمرة سببها تصرفات الغرب الاستعمارية

بوتين الأقطاب عالم الروسي الرئيس الروسي مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي

الأكثر قراءة

الإحصاء: مصر تسجل حالة زواج كل 34 ثانية ومولود كل 14 ثانية

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

رابط موقع التنسيق الإلكتروني والحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية 2023

الحبس سنة مع الشغل للمتهم بالتعدى على فتاة بالمعادى

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-8-2023

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل