بوتين: روسيا من المؤيدين بقوة لنظام عالمى متعدد الأقطاب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن المناقشات المفتوحة حول الأمن الدولي مهمة جدًا في سياق تشكيل عالم متعدد الأقطاب، موضحًا أن معظم الدول اليوم مستعدة للدفاع عن سيادتها.

وقال بوتين، في كلمته أمام المشاركين في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي: "لقد اجتمع ممثلو وزارات الدفاع والدبلوماسيين والخبراء مرة أخرى في موسكو، لمناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال العالمي والإقليمي".

وأضاف بوتين أن هذه المناقشات المفتوحة والصادقة وغير المنحازة مهمة للغاية ومطلوبة اليوم، مستدركًا: "لأننا جميعًا، المجتمع الدولي بأسره، ومعًا بالتحديد، وعلى قدم المساواة، سيتعين علينا تشكيل المستقبل"، وفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية.

الرئيس الروسى: العالم متعدد الأقطاب يتشكل باستمرار في وقتنا الحالي

ولفت الرئيس الروسي إلى أن العالم متعدد الأقطاب يتشكل باستمرار في وقتنا الحالي، مؤكدًا أن معظم الدول مستعدة للدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية وتقاليدها وثقافتها وأسلوب حياتها، مشيرا إلى أنه يجري تعزيز المراكز الاقتصادية والسياسية الجديدة.

وأوضح بوتين أن هذه المبادئ يمكن أن تصبح أساسًا مهمًا للتنمية العالمية المستقرة والتقدمية، من أجل حل عادل، والأهم من ذلك، حقيقي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والبيئية، ولتحسين نوعية حياة ورفاهية الملايين من الناس.

ولفت بوتين إلى أنه من الممكن تقليل المواجهة على المستويين العالمي والإقليمي وتحييد التحديات والمخاطر القائمة فقط، من خلال الانضمام إلى جهود المجتمع الدولي.

وتابع الرئيس الروسي: "من الواضح اليوم أنه من الممكن الحد من المواجهة على المستويين العالمي والإقليمي، وتحييد التحديات والمخاطر، وتعزيز الثقة بين الدول وفتح فرص واسعة لتنميتها فقط من خلال الانضمام إلى جهود المجتمع الدولي".

وشدد بوتين على أن بلاده كانت وما زالت من المؤيدين بقوة لنظام عالمي متعدد الأقطاب يقوم على أولوية قواعد ومبادئ القانون الدولي، وسيادة الدول وتساويها، والتعاون البناء والثقة.