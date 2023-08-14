الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين: روسيا تعمل على تعزيز التعاون العسكرى مع شركائها

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023" إن روسيا تعمل على تعزيز التعاون العسكري مع شركائها.

وأضاف بوتين: إن 80 مؤسسة تعرض منتجاتها في منتدى "آرميا– 2023".، وروسيا منفتحة على تعميق الشراكة والتعاون العسكري التقني مع جميع الدول التي تدافع عن مصالحها. مقترحًا تطوير التعاون في تدريب الأفراد والعسكريين وتنظيم التدريبات.

وتابع الرئيس الروسي: نأمل في أن يعزز منتدى "الجيش" الشراكة العسكرية والعسكرية التقنية لضمان الأمن في العالم.

كان منتدى "آرميا 2023" افتتح في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، اليوم الإثنين ويستمر حتى 20 أغسطس، بحضور دولي كبير، حيث تكشف الشركات الروسية المصنعة للسلاح عن أحدث ابتكاراتها الجديدة ومشاريعها المستقبلية الفريدة.

وتفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو المنتدى العسكري والأسلحة الجديدة المعروضة فيه، حيث قام بجولة في أقسام المعرض المختلفة، واطلع على أحدث أنواع المسيرات والمروحيات وأسلحة الطائرات الروسية.

وقال وزير الدفاع الروسي: إن الأسلحة الروسية تظهر فعاليتها في أوكرانيا والأسلحة الغربية أظهرت وجود سلبيات كبيرة فيها.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين التعاون العسكرى آرميا 2023

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