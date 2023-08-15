الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بوتين: تهديدات الناتو المستمرة سببها تصرفات الغرب الاستعمارية

جريدة الدستور

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أن الولايات المتحدة تواصل تأجيج الأوضاع في أوكرانيا.

الحرب الروسية الأوكرانية 

وأكد بوتين، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر موسكو للأمن الدولي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن جميع أنحاء العالم الآن مشتعلة ببؤر التوتر والأزمات.

وأضاف أن حلف الناتو يحاول تعزيز قدراته الهجومية بالوسائل العسكرية من خلال تزويده أوكرانيا بالأسلحة العسكرية منذ بداية الهجوم الروسي، مؤكداً أن الحلف يقوض كل المعاهدات للحد من نشر الأسلحة.

تهديدات الناتو 

وذكر أن كثيرا من دول الساحل تعاني الإرهاب في المنطقة، كما أن التهديدات من الناتو ناتجة من تصرفات الغرب الاستعمارية. 

بوتين فلاديمير بوتين القاهرة الإخبارية مؤتمر موسكو للأمن الدولى الحرب الروسية الأوكرانية

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