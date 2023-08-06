الرئاسة الروسية: "نيويورك تايمز" حرفت تصريحًا حول إعادة انتخاب الرئيس بوتين

أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الأحد، عن أن صحيفة نيويورك تايمز حرفت تصريحا حول إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئاسة الروسية مرة أخري.

ونفي المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تحريف نيويورك تايمز لكلماته، حيث نسبت إليه تصريحا بأن الرئيس بوتين سيعاد انتخابه في 2024 بنسبة أصوات تفوق 90%.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز، نشرت في وقت سابق من اليوم، مقالًا نقلًا عن متحدث باسم الكرملين، حيث زعم فيه أن بيسكوف وصف الانتخابات الروسية بأنها ليست ديمقراطية بقدر ما هي بيروقراطية باهظة الثمن، وقال، بحسب المزاعم، إن بوتين سيعاد انتخابه العام المقبل مع أكثر من 90% من الأصوات.

وردًا على تلك الأنباء، قال بيسكوف: "كلا، لقد فسر مؤلف هذا المقال الأمر بشكل خاطئ تماما، مضيفا أنه التقى بالصحفي وتحدث معه، وكان أحد الأسئلة حول الانتخابات، فكان الجواب كالتالي "إن مستوى التفاف المجتمع حول الرئيس غير مسبوق على الإطلاق، وحتى الآن، يمكننا القول إنه إذا تم ترشيحه، فسيتم إعادة انتخابه بفارق كبير"، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتابع بيسكوف أن مؤلف المقال قيل له إن الرئيس نفسه قال وأصر على أن الانتخابات يجب أن تكون إلزامية، وأن هذا مطلب من متطلبات الديمقراطية.

الانتخابات الرئاسية الروسية ستجري في مارس 2024

وشدد بيسكوف على أن الرئيس بوتين تحدث عن ذلك في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية، مؤكدا أن الحديث مع الصحفي كان رأيه الشخصي فقط.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في روسيا في مارس 2024، حيث يحق للرئيس الحالي، فلاديمير بوتين، الترشح لولاية جديدة، لكنه لم يتحدث بعد عن قراره بشأن هذا الأمر، ولم يعلن اي احد ترشيح نفسه في تلك الانتخابات المقبلة.