بعد ارتفاعه لأعلى مستوى.. أبرز العوامل المؤثرة على صعود أسعار النفط

شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعاً قوياً خلال تداولات نهاية الأسبوع، اليوم الجمعة، وساعد هذا الارتفاع في تحقيق مكاسب أسبوعية لأسعار النفط، بفضل عوامل عدة، منها تحسن توقعات تعافي الطلب على النفط من قبل أكبر مستهلكين للنفط في العالم، وهما الصين والولايات المتحدة، خلال الفترة القادمة.

مكاسب أسبوعية لأسعار النفط

وازدهرت تداولات عقود النفط القياسية، اليوم، حيث ارتفعت عقود خام برنت الفورية ووصلت إلى نحو 90.71 دولار للبرميل، مسجلة صعودًا بنسبة 1%. وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الفورية لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.94%، لتصل إلى مستوى 87.54 دولار للبرميل.

أبرز العوامل المؤثرة على صعود أسعار النفط الخام:

1- زيادة الطلب

شهدت الأسواق إقبالًا كبيرًا على النفط الخام، نتيجة لتحسن توقعات تعافي الطلب الصيني على النفط، خاصة بعد زيادة واردات الصين من النفط الخام في شهر أغسطس بنسبة 20.9% مقارنة بشهر يونيو.

2- مخزونات النفط

بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة أظهرت انخفاضًا أفضل من التوقعات، حيث انخفض المؤشر بنحو 6.307 مليون برميل يوميًا، مما يشير إلى زيادة الطلب الأمريكي على النفط الخام.

3- العرض

تمديد كبار منتجي النفط في العالم، مثل المملكة العربية السعودية وروسيا، لتخفيضات إنتاج النفط الخام حتى نهاية ديسمبر 2023، ساهم في دعم أسعار النفط وزيادة قيمته، بسبب قلة المعروض.

بنك جولدمان ساكس

بناءً على هذه التطورات، أشار بنك جولدمان ساكس إلى أن تحركات أوبك+ قد تزيد من المخاطر الصعودية في توقعات أسعار النفط، مشيرًا إلى إمكانية اختراق سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، على الرغم من أن هذا السيناريو ليس جزءًا من توقعاتهم الأساسية.

وكالة الطاقة الأمريكية

وأعلنت وكالة الطاقة الأمريكية، انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 6.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 1 سبتمبر، مما يعكس إيجابية لمستويات الطلب والسحب في أكبر مستهلك للوقود في العالم، واستمر إجمالي إنتاج النفط في الولايات المتحدة عند مستوى 12.8 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020.