الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"النقد العربى": تراجع مؤشرات أداء البورصات العربية رغم ارتفاع أسعار النفط

النفط
النفط

سجل مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية انخفاضًا بنحو 0.44 في المائة بنهاية تعاملات شهر أغسطس من عام 2023 مقارنةً بنهاية شهر يوليو من نفس العام، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام.

تراجع مؤشرات أداء البورصات العربية 

وأنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر أغسطس 2023 متراجعًا بنحو 0.44% ليصل إلى نحو 487.87 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر يوليو من عام 2023.

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مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

شهد شهر أغسطس 2023 تسجيل مؤشرات أداء البورصات العربية تباينًا غلب عليه التراجع، وذلك تماشيًا مع الانخفاضات التي سجلتها الأسواق المالية العالمية خاصةً الأمريكية منها، إضافة إلى غالبية الأسواق الأوروبية والأسواق الناشئة في الشهر الماضي نتيجةً لسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتشددة التي أدت إلى تصاعد المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول. 

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تراجع النشاط الاقتصادي

كما أسهمت البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين والمتعلقة بتراجع النشاط الاقتصادي في تراجع الأسواق المالية العالمية.

أسعار النفط العالمية

 في ذات الصدد، وبالرغم من الارتفاعات التي سجلتها الأسعار العالمية للنفط على أساس شهري بسبب تخفيض الإنتاج وتقليص حجم الإمدادات، إلا أن الأسواق المالية العربية لم تستجب مع تلك المكاسب، لتسجل تراجعًا في أغلبها.

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