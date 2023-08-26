السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقرير يستعرض التحديات المتعلقة بالأمن الغذائى فى المنطقة العربية

المنطقة العربية
المنطقة العربية

يواجه العالم العربي عددًا من التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي لأسباب مختلفة، وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد العربي.

المناخ وندرة المياه 

تتميز المنطقة العربية بمناخ جاف وشبه جاف، مما يؤدي إلى ندرة المياه ومحدودية توافر الأراضي الصالحة للزراعة وهذا يجعل من الصعب على هذه البلدان تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي ويزيد من اعتمادها على الواردات الغذائية.

وشهدت المنطقة العربية خلال العقود الماضية نموًا سكانيًا سريعًا، مما أدى إلى زيادة الطلب على الغذاء ولا يعتبر النمو السكاني تحد في ذاته، لكن التحدي يتعلق بعدم نمو الإنتاجية بأعلى من معدلات النمو السكاني، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية المحدودة والضغط على الحكومات لضمان الأمن الغذائي لسكانها. 

الظروف غير المواتية في بعض الدول العربية 

تعاني بعض الدول العربية من تطورات داخلية تسهم في التأثير على إنتاج الغذاء وتوزيعه والوصول إليه، ما يؤدي إلى التأثير على حالة الأمن الغذائي في هذه البلدان واحيانًا في البلدان المجاورة، وتؤثر التحديات الاقتصادية مثل تقلب أسعار النفط على القدرة المالية للعديد من البلدان العربية على استيراد الغذاء والاستثمار في التنمية الزراعية، علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي البطالة والفقر إلى إعاقة وصول السكان إلى الغذاء. 

صندوق النقد العربي يستعرض توقعات ودوافع النمو الاقتصادي بالمنطقة العربية

الإنتاجية الزراعية والتقنية الزراعية 

أوضح صندوق النقد العربي أن العديد من البلدان العربية يعاني من انخفاض الإنتاجية الزراعية بسبب الممارسات الزراعية التقليدية أو المتقادمة، والبنية التحتية غير الملائمة، والاستثمار المحدود في البحث والتقنية، وتعيق هذه العوامل مجتمعة القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وضمان الأمن الغذائي. 

واقع الأمن الغذائي للدول العربية 

يشير الأمن الغذائي إلى قدرة الأفراد والأسر على الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذ لحياة نشطة وصحية، وتواجه الدول العربية تحديات مختلفة تتعلق بالأمن الغذائي، بما ذلك ارتفاع معدل الفقر وندرة المياه والتغيرات المناخية. 

وفقًا لمؤشر الأمن الغذائي لعام 2022، الذي يقيس حالة الأمن الغذائي في حالة 113 دولة، تتباين الدول العربية بشكل كبير في مستويات الأمن الغذائي لديها، وتحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بين الدول العربية، حيث سجلت 75.2 من 100، ويحتل السودان ذو الإمكانات الزراعية الكبيرة واليمن مراتب متدنية في مؤشر الأمن الغذائي بسبب التطورات الداخلية.

التحديات المتعلقة الغذائى صندوق النقد العربي المنطقة العربية الموارد الطبيعية

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