النفط يرتفع إلى 90 دولارًا بعد قرار السعودية مواصلة خفض الإنتاج

قفزت العقود الآجلة للنفط بعد أن أعلنت السعودية أنها ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2023.

وحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية، أعلن مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لثلاثة شهور أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023، وبذلك سيكون إنتاج المملكة في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر القادمة، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

وأوضح أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.

كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

وأكد أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

خفض روسى

كما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن تمديد الخفض التطوعي الإضافي من إمدادات روسيا البالغ 300 ألف برميل يوميا، حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023.

وأكد وفق بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة الروسية، أن مراجعة قرار الخفض التطوعي ستتم بشكل شهري للنظر في زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج، حسبما تكون عليه الأوضاع في الأسواق العالمية، مبينا أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي أعلنت عنه روسيا في شهر أبريل من عام 2023، الذي يمتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

وأوضح أن هذا الخفض التطوعي الإضافي في الإمدادات المخصصة للتصدير يأتي تعزيزا للجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

بعد صدور قرار الخفض الطوعي، ارتفعت عقود الخام الأمريكي بأكثر من واحد بالمائة متجاوزة 87 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022، كما قفزت عقود برنت خام برنت مستويات الـ90 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نوفمبر 2022.