الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط فى أمريكا نتيجة نقض الضخ السعودى والروسى

النفط
النفط

قال هيثم الجندي، المحلل الاقتصادي، إنه منذ أواخر شهر يونيو شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا بنسبة 25%، وهذا الارتفاع سببه المباشر قرار المملكة العربية السعودية الخاص بتخفيض إنتاجها النفطي لمدة ثلاثة أشهر واتخاذ روسيا نفس المسار، وبالتالي أصبح هناك انخفاض ملحوظ في الكميات المعروضة من النفط في الأسواق العالمية.

 

الوضع الاقتصادي الأمريكي 

وأكد هيثم الجندي، خلال مدخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية مرتفعة بصورة كبيرة، ولهذا كانت هناك مصادر موثقة صرحت بأن إدارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ستطرق كل الطرق والسبل من أجل السيطرة على هذا الارتفاع الملحوظ في الأسعار.

وأضاف في حديثه، أن الولايات المتحدة الأمريكية لجأت إلى بيع كمية كبيرة من مخزونها النفطي من أجل إعادة توازن الأسعار في الأسواق، ولكن هذا الحل بمثابة وضع مؤقت.

 

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 

وأشار إلى أن أمريكا خائفة من هذا الارتفاع النفطي خوفًا من ارتفاع مؤشرات التضخم الأمريكي أكثر من ذلك في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، خاصة أن المواطن الأمريكي ينتخب بناء على الأوضاع الاقتصادية التي هو عليها الآن.

هيثم الجندي محلل اقتصادي اكسترا نيوز مال وأعمال

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