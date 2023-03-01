يعيش أعلى مستوياته.. خبيرة اقتصادية تعدد جهود الدولة لدعم الصعيد

رصدت الخبيرة الاقتصادية د.هدى الملاح جهود الدولة لدعم الصعيد، قائلة "إنه نهضة متكاملة حدثت في قرى صعيد مصر منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016".

أضافت المهدي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي محمود السعيد، أنه تم اتخاذ اجراءات خاصة بالإصلاح الاقتصادي، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.

أوضحت أن الدولة نفذت جهودا مستمرة من الدولة لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين، لافتة إلى أن مشروع توشكا يعتبر أكبر مشروع في الشرق الأوسط، وتعتبر من المشروعات القومية العملاقة التي تعتبر إضافة للاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن الصعيد يضم 8 محافظات بها مشروعات تنموية كبيرة، منها مجمع إنتاج البنزين في شركة أسيوط وهو ما عمل توفير كبير جدًا، حيث لم يكن هناك مجمع لإنتاج البنزين وإنما تكرير للبترول، كما يوجد لدينا استراتيجية لزراعة 2 مليون و600 فدان، كما يعتبر مشروع توشكا الخير أحد المشروعات القومية العملاقة التي ستحد من الواردات.