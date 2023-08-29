الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل أسواق المال العالمية يكشف العوامل الجاذبة فى البورصة الصينية

البورصة الصينية
البورصة الصينية

أوضح مازن سلهب، محلل أسواق المال العالمية، العوامل الجاذبة في البورصة الصينية، قائلًا: "إن تحفيز الاستثمار في السوق الصينية عملية أكثر من مجرد أن يتم تخفيض الضرائب على التداولات في السوق المالية، ربما هذا الإجراء قد يفيد ويقنع المستثمر داخل الصين بالعودة إلى الأسهم الصينية مجددًا". 

وأضاف سلهب خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن إخضاع المستثمر الدولي بالعودة مجددًا، فإن هذا يتطلب المزيد والمزيد الكثير من التحسينات القضائية من الشفافية، ومن إجراءات الحوكمة الحقيقية من قِبل الحكومة الصينية.

وأوضح، أنه لا يمكن ارسال رسالة إيجابية إلى المستثمر الأجنبي وللمستثمر المؤسساتي بالعودة إلى الصين، إذا كان هناك شك بالتدخل الحكومي مرة أخرى في الصين، لافتًا إلى أن ما جرى قبل عامين أو ثلاثة أعوام مع جاكما، وهو أحد كبار المستثمرين في العالم، وهو الذي أسس علي بابا وأطلق علي بابا للعالم، وربما هو من أبرز اسم الصين اقتصاديًا، وهو من أثبت للعالم أن الاقتصاد الرأسمالي على الطريقة الصينية قد يكون مجديًا.

وأشار إلى أن جاكما نفسه قد تعرّض لضغوط، لافتًا إلى أن الحكومة الصينية أخبرته بشكل غير مباشر بأن القرار النهائي لنا وليس لك. 

أسواق المال البورصة العالمية تخفيض الضرائب الأسهم الصينية برنامج المراقب

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