الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى لـ"القاهرة الإخبارية": الأسواق العالمية للنفط فقدت توازنها السعرى

النفط
النفط

قال محمد الرمضاني، الخبير الاقتصادي، إن تمديد السعودية الخاص بخفض إنتاج النفط كان لمدة ثلاثة أشهر فقط، وبالتالي ارتفاع النفط كان طفيف للغاية، ولكن في ظل تمديد هذه الفترة الزمنية أصبح التأثير مضاعف على الدول المستوردة للنفط، حيث وصل سعر برميل النفط لأكثر من 90 دولارًا.

التضخم الأمريكي 

وأكد محمد الرمضاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المراقب" مع الإعلامية دينا سالم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن سعر التوازن الجديد للنفط يجب أن يكون بين 80 و90 دولارًا، خاصة في ظل مؤشرات التضخم المرتفعة التي كانت توجد في العامين الماضيين بجميع دول العالم.

وأضاف في حديثه، أن العالم على أعتاب ركود اقتصادي جديد، وفي حال حدث ركود جديد فستنخفض مؤشر سعر النفط إلى مرحلة التوازن، لذا من الممكن أن يكون خفض الإنتاج خطة دولية محكمة تهدف السيطرة على التوازن في سوق النفط.

الانتخابات الأمريكية 

وأشار إلى أن  الانتخابات الأمريكية القادمة إذا جاءت في ظل تدني الوضع الاقتصادي الأمريكي الحالي، فلن يكون النجاح حليف الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، لذا بايدن يسير على قدم وساق بصورة كبيرة من أجل السيطرة على مؤشرات التضخم الفترة المقبلة للفوز بالانتخابات الرئاسية.

القاهرة الإخبارية الانتخابات الرئاسية الامريكية النفط السعودي المراقب محمد الرمضاني

الأكثر قراءة

الحكومة: ملتزمون بمعاونة "الهيئة الوطنية" لإجراء الانتخابات على الوجه الأمثل

أحد علماء الأزهر: "المخُصب" عادة جاهلية وهى من الكبائر وأسوأ أنواع الزنا

بيرسى تاو يكشف حقيقة رحيله عن الأهلى

إنجى أنور تطالب الدولة بالتصدى لظاهرة إعلانات "المخصب" بعد انتشارها بجروبات السيدات

"أمن الجيزة" يكثف جهوده لحل لغز العثور على جثة بترعة المريوطية

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

محمد رفعت

الرئيس !

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال