خبير اقتصادى لـ"القاهرة الإخبارية": الأسواق العالمية للنفط فقدت توازنها السعرى

قال محمد الرمضاني، الخبير الاقتصادي، إن تمديد السعودية الخاص بخفض إنتاج النفط كان لمدة ثلاثة أشهر فقط، وبالتالي ارتفاع النفط كان طفيف للغاية، ولكن في ظل تمديد هذه الفترة الزمنية أصبح التأثير مضاعف على الدول المستوردة للنفط، حيث وصل سعر برميل النفط لأكثر من 90 دولارًا.

التضخم الأمريكي

وأكد محمد الرمضاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المراقب" مع الإعلامية دينا سالم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن سعر التوازن الجديد للنفط يجب أن يكون بين 80 و90 دولارًا، خاصة في ظل مؤشرات التضخم المرتفعة التي كانت توجد في العامين الماضيين بجميع دول العالم.

وأضاف في حديثه، أن العالم على أعتاب ركود اقتصادي جديد، وفي حال حدث ركود جديد فستنخفض مؤشر سعر النفط إلى مرحلة التوازن، لذا من الممكن أن يكون خفض الإنتاج خطة دولية محكمة تهدف السيطرة على التوازن في سوق النفط.

الانتخابات الأمريكية

وأشار إلى أن الانتخابات الأمريكية القادمة إذا جاءت في ظل تدني الوضع الاقتصادي الأمريكي الحالي، فلن يكون النجاح حليف الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، لذا بايدن يسير على قدم وساق بصورة كبيرة من أجل السيطرة على مؤشرات التضخم الفترة المقبلة للفوز بالانتخابات الرئاسية.