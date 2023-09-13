وصول 3 طائرات مصرية إلى قاعدة الأبرق الليبية لإنقاذ المتضررين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بوصول 3 طائرات مصرية إلى قاعدة الأبرق الجوية تمهيدًا لوصولها إلى المناطق المتضررة في ليبيا، بحسب نبأ عاجل.

كما أفادت "القاهرة الإخبارية" بتجهيز 10 طائرات مصرية بأطقم طبية ومعدات لتقديم خدمات الإخلاء الطبي الجوي وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين الليبيين الذين فقدوا ديارهم، موجهًا الشكر للقوات المسلحة والدولة المصرية على جهودهم في دعم الأزمة الليبية.