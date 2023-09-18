الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

مع بداية تعاملات المواطنين المسافرين للخارج حرصوا على معرفة سعر الدولار اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث استقر سعر الدولار اليوم مقابل أسعار الجنيه المصري في بداية التعاملات في كافة البنوك العاملة في السوق الصرفي المصري، لكي يصل متوسط أسعار صرف العملة الأمريكية، طبق آخر تقرير صدر من خلال البنك المركزي المصري إلى قيمة 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية

ويستعرض "الدستور" في هذا التقرير أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين وفقًا لشاشات التداول اللحظية وأيضا عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية بالبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

أسعار الدولار اليوم الإثنين 

سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الاثنين 18 سبتمبر

وحقق سعر الدولار في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الاثنين 18 سبتمبر

وصل سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الاثنين 18 سبتمبر في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم الاثنين 18 سبتمبر

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر العملة الأمريكية اليوم الإثنين 18 سبتمبر في بنك البركة

أما سعر الدولار في بنك البركة، فحقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 18 سبتمبر في بنك قناة السويس

وعرض بنك قناة السويس، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 18 سبتمبر في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وطرح البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر العملة الأمريكية اليوم الاثنين 18 سبتمبر في بنك أبو ظبي التجاري

وقدّر بنك أبو ظبي التجاري، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

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سعر العملة الخضراء اليوم الإثنين 18 سبتمبر في بنك الكويت الوطني

واستقر سعر الدولار في بنك الكويت الوطني عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 18 سبتمبر في البنك المصري الخليجي

ومازال سعر الدولار مستقرًا في البنك المصري الخليجي عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 18 سبتمبر في بنك سايب

وحافظ سعر الدولار اليوم على مستوياته الأخيرة في بنك سايب عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

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