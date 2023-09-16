سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 16-9-2023

زاد البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 16-9-2023، عبر محرك البحث جوجل، وذلك من قبل الملايين من المواطنين في الآونة الأخيرة، حيث تعد عملة الولايات المتحدة الأمريكية هى عملة التجارة الدولية في العديد من دول العالم والتي تحكم سعر السلع الأساسية في الأسواق المحلية.



سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 16-9-2023

التقرير التالي يتناول سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 16-9-2023، في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها “الدستور” للقراء يوميا في العديد من مجالات الحياة المختلفة، وإليكم أسعار الصرف في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، والتى جاءت على النحو التالى:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

يتداول بنك الإسكندرية العملة الأمريكية بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل سعر تداول الدولار الأمريكي إلى نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك فيصل الإسلامي يتداول الدولار بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني استقر الدولار عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية

سجل اليورو الأوروبي نحو 33.09 جنيه للشراء و33.24 جنيه للبيع.

وصل الجنيه الاسترليني إلى نحو 38.42 جنيه للشراء و38.59 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي عند مستوى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدينار الكويتي نحو 99.84 جنيه للشراء و100.29 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.