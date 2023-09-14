الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل ترتفع أسعار السلع مع تراجع الإنتاج فى أوروبا؟.. خبير يجيب

أسعار السلع
أسعار السلع

قال الخبير الاقتصادي د.مجيد بودن إن أوروبا فقدت مجالات كثيرة في الصناعات وفي مقدمتها صناعة النسيج والبواخر، إضافة إلى صناعة البناء والمهارة التي وراءها.  

أضاف بودن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الصين اكتسبت رأسمال صناعيا كبيرا جدًا وصارت تتحكم في سوق التصنيع وهو ما ظهر في مسألة الكمامات في أيام جائحة كوفيد 19، وبالتالي صار خلل في الميزان التجاري للبلدان الأوروبية.

ارتفاع أسعار السلع واليد العاملة  

أوضح أن المنتجات الأوروبية أخذت شريحة فقط من الانتاج العام في ألمانيا، كانت الصناعات التي لها مهارة كبرى وكذلك في أمريكا وفي فرنسا كان هناك تضحية بالمجال الصناعي بشكل  أكبر؛ لأن النسيج الصناعي الألماني كان متوزعا بشكل أوسع على المناطق وفي فرنسا وبريطانيا لم يكن كذلك وهناك بلدان أخرى مثل بولندا وإيطاليا، لكن تأثرت الصناعات بشكل كبير.

أشار إلى أن الصناعات تأثرت بشكل كبير في أوروبا، حيث ارتفعت الأسعار كما ارتفعت أسعار اليد العاملة، ومن فطنت أوروبا إلى ضرورة أن تسترجع هذه الصناعات على أراضيها.

ارتفاع الأسعار تراجع الانتاج الصناعي اوروبا برنامج المراقب مجيد بودن

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