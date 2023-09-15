سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 15-9-2023 فى مصر

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسجل على شاشات البنك المركزي المصري : 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع.

كما استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري مع العطلة التي تحصل عليها البنوك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، على أن تعود للعمل بداية من يوم الأحد المقبل.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 15-9-2023 في مصر.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في ميد بنك: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملات الأجنبية

العملة الشراء البيع دولار أمريكي 30.8423 جنيه 30.9386 جنيه يورو 33.0969 جنيه 33.2126 جنيه جنيه إسترليني 38.4511 جنيه 38.5835 جنيه فرنك سويسرى 34.5146 جنيه 34.6379 جنيه 100 ين يابانى 20.9299 جنيه 20.9967 جنيه ريال سعودى 8.2224 جنيه 8.2485 جنيه دينار كويتى 99.8811 جنيه 100.2254 جنيه درهم اماراتى 8.3957 جنيه 8.4242 جنيه يوان الصينى 4.2372 جنيه 4.2516 جنيه