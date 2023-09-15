الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 15-9-2023 فى مصر

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسجل على شاشات البنك المركزي المصري  : 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع.

 

 كما استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري مع العطلة التي تحصل عليها البنوك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، على أن تعود للعمل بداية من يوم الأحد المقبل.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار  وأسعار العملات الأجنبية اليوم  الجمعة 15-9-2023 في مصر.

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك القاهرة :  30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • الدولار في ميد بنك: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

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سعر العملات الأجنبية

العملةالشراءالبيع
دولار أمريكي30.8423 جنيه 30.9386 جنيه
يورو33.0969 جنيه33.2126 جنيه
جنيه إسترليني38.4511 جنيه38.5835 جنيه
فرنك سويسرى34.5146 جنيه34.6379 جنيه
100 ين يابانى20.9299 جنيه20.9967 جنيه
ريال سعودى8.2224 جنيه8.2485 جنيه
دينار كويتى99.8811 جنيه100.2254 جنيه
درهم اماراتى8.3957 جنيه8.4242 جنيه
يوان الصينى4.2372 جنيه4.2516 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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