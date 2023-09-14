الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الخميس وختام التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 14-9-2023 فى مصر

متوسطات أسعار الدولار

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعًا ما بين 6 - 5 قروش في الشراء والبيع في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.99 جنيه للشراء و33.16 جنيه للبيع .. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.10 جنيه للشراء، و33.27 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.11 جنيه للشراء، 33.22 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنوك المصرية

في حين سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ما بين 3 - 2 قرشين شراء وبيع في بداية التعاملات في البنوك المصرية.

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ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.39 جنيه للشراء و38.58 جنيه للبيع .. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.51 جنيه للشراء، و38.69 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.47 جنيه للشراء 38.60 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية 

وبالنسبة للعملات العربية .. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.04 جنيه للشراء و100.01 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي المصري.

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