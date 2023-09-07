بعد بريكس و"جي 7".. كيف تهيمن التكهنات ضد الدولار رواجًا بمجموعة العشرين؟

سلطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء على أزمة الدولار والهيمنة عليه بالعديد من القمم التي تم انعقادها مؤخرًا وأيضاً مجموعة العشرين المقررة يومي السبت والأحد المقبلين، مشيرة إلى أن أزمة الدولار تلوح في الأفق خلال قمة مجموعة العشرين.

وذكر التقرير أن الدولار يواصل تحدي الجاذبية على الرغم من المبادرات العالمية المتزايدة لإلغاء التجارة بالدولار والتحذيرات المتزايدة بشأن الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة.

ولفت التقرير أن اكتسبت التكهنات المحمومة بزوال الدولار رواجاً مكثفاً طوال عام 2023، ومع ذلك، فإن العملة الاحتياطية العالمية والمضاربين على صعود السوق الذين يدفعونها إلى الارتفاع لم يحصلوا على المذكرة، ومن المؤكد أن هذا الانفصال سوف يهيمن على المناقشات التي ستدور في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد نهاية هذا الأسبوع في نيودلهي بالهند.

تعزيز التعاون واستعراض النفوذ الهندي للتجارة والتمويل العالمين

رسميًا، يريد المضيف، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن يركز المؤتمر الذي سيعقد في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر على التعاون واستعراض نفوذ الهند المتزايد في التجارة والتمويل العالميين.

ومع ذلك، فإن هامش هذه الأحداث هو المكان الذي يحدث فيه الفعل الحقيقي. وأحد المصادر الرئيسية للخلاف هو السبب وراء ارتفاع الدولار للأسبوع الثامن على التوالي، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ عام 2005.

وتتعقد الحبكة عندما تضع في اعتبارك أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يختتم دورة تشديد السياسة النقدية، وأن المسار المالي الخطير لواشنطن مستمر على قدم وساق، وأن العديد من أعضاء مجموعة العشرين عازمون على تهميش الدولار في دوائر السوق العالمية.

يقول الخبير الاستراتيجي دويفور إيفانز في شركة ستيت ستريت جلوبال ماركتس: "لقد تضاءلت العديد من العوامل الداعمة للدولار في عام 2022".

ويشير إلى أن البنوك المركزية الكبرى الأخرى "تحاول اللحاق بأسعار الفائدة". وإذا أعاد كوفيد فتح التجارة في الصين تأكيد نفسه، مما أعطى دفعة للطلب العالمي، "فعندئذ فإن الشراء الحذر للملاذ الآمن سيكون في تراجع".

ويزعم آخرون أن الاستقرار المفاجئ الذي شهده قطاع الخدمات في الولايات المتحدة، على الرغم من التضخم الذي لا يزال مرتفعاً والرياح العالمية المعاكسة، يستمر في التعويض عن الضعف التجاري ودعم شراء الدولار.

يقول أدارش سينها، الخبير الاستراتيجي في بنك أوف أمريكا: "هذه المرونة، سواء بالنظر إلى نمو الوظائف، أو التضخم الثابت، أو الإنفاق الاستهلاكي، مدفوعة في الغالب بالخدمات"، وبينما يظل البنك متفائلا، يقول سينها: "من وجهة نظرنا، فإن التباطؤ الكبير في قطاع الخدمات ضروري إن لم يكن كافيا لانخفاض قيمة الدولار الأمريكي بشكل مستدام".

كلما اجتذب الدولار المزيد من رؤوس الأموال من العالم النامي، قلّت الأموال المتاحة لتمويل النمو، والحفاظ على استقرار عائدات السندات، ومساعدة شركات القطاع الخاص على الابتكار، وخلق ثروات جديدة.

وكانت الفترات الماضية التي شهدت قوة شديدة للدولار ــ بما في ذلك الأزمة المالية الآسيوية في الفترة 1997-1998 ــ فرضت مخاطر مالية وجودية على الأسواق الناشئة. مع ذلك، يبدو أن الأمور على ما يرام، كما تقول ناتاشا كانيفا، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في بنك جيه بي مورجان.