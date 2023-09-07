لماذا تغيرت نظرة مجموعة العشرين بشأن مشاركة عدة دول إفريقية؟ اقتصادي يرد

كشف الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، عن سبب تغيير نظرة مجموعة العشرين بشأن مشاركة عدة دول إفريقية في اجتماعات المجموعة.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "مال وأعمال"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن مجموعة العشرين كانت تجتمع في السابق على مستوى وزارء المالية ومحافظين البنوك المركزية.

وأضاف أنه اقتصرت فترة على أكبر 20 اقتصاد في العالم، ولكن بعد توالي الاقتصاديات الوطنية التي عصفت بعدد كثير من الدول وكان آخرها النمو الآسيوية، بعدها تمر رفع الاجتماعات على مستوى رؤساء الدول.

وأشار إلى أنه منذ فترة تم قبول عضوية الاتحاد الإفريقي للتواجد في قمم مجموعة العشرين، ليشارك بصورة مستمرة، بالإضافة للدول المدعوة وفي مقدمتها الدولة المصرية، موضحاً أن سبب ذلك وجود حالة من الاستقطاب الشديد والتردي في مستوى الأداء للمؤسسات الدولية في مقدمتها الولايات المتحدة.