الاتحاد الإفريقي عضو في مجموعة العشرين

قالت وكالة بلومبرج إن مجموعة العشرين "G20" وافقت على منح عضوية لـ الاتحاد الإفريقي على قدم المساواة مع الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلته "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قال أميتاب كانتي، رئيس اللجنة المنظمة لقمة مجموعة العشرين، التي ستعقد هذا الشهر في نيودلهى، إن التوافق العام على صيغة البيان الختامي للقمة بات قاب قوسين أو أدنى من التحقق.

رئيس اللجنة المنظمة لـ"G20" ينفى الخلافات حول بيان القمة الختامي

ونفي "كانتي"، في مقابلة مع صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية، وجود خلافات عميقة- كما يشاع- حول بيان القمة الختامي، لا سيما بعد قرار الرئيس الصيني عدم حضور القمة، التي ستنعقد يومى التاسع والعاشر من الشهر الجاري فى نيودلهي.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للقمة، فى مقابلته مع "الفاينانشيال تايمز"، أن البيان الختامي للقمة "سيتسم بالتوازن ومعالجة كل القضايا، والابتعاد عن أي لغة مستفزة ضد روسيا أو الصين، بهدف الحفاظ على وحدة وتماسك هذا التكتل العالمي ووقايته من التشرخ، وهو ما تعمل القيادة الهندية على تحقيقه".