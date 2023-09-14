سعر الدولار.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 14-9-2023 فى مصر

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حيث بلغ متوسط سعر صرف العملة الأمريكية 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، كما استقر سعر صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في كافة البنوك العاملة في مصر.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 14-9-2023 في مصر.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة : سعر الشراء: 30.85 جنيه، سعر البيع: 30.95 جنيه .

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وشهد سعر الجنيه المصري تقلبات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث انخفض بشكل كبير في عام 2016 بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف.

ومع ذلك، بدأت قيمة الجنيه المصري في الارتفاع في السنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حوالي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع في 13 سبتمبر 2023.

سعر العملات الأجنبية