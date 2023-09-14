الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 14-9-2023 فى مصر

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حيث بلغ متوسط سعر صرف العملة الأمريكية 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، كما استقر سعر صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في كافة البنوك العاملة في مصر.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 14-9-2023 في مصر.

 

سعر الدولار اليوم 

  • سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك القاهرة : سعر الشراء: 30.85 جنيه، سعر البيع: 30.95 جنيه .
  • بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • البنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

وشهد سعر الجنيه المصري تقلبات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث انخفض بشكل كبير في عام 2016 بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف.

 

 ومع ذلك، بدأت قيمة الجنيه المصري في الارتفاع في السنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حوالي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع في 13 سبتمبر 2023.

ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ 10 أشهر.. ومخاوف من الإمدادات

أسعار العلف بادي اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة السلع

سعر العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8423 جنيه 30.9386 جنيه
يورو33.1154 جنيه33.2280 جنيه
جنيه إسترلينى38.4788 جنيه38.6082 جنيه
فرنك سويسرى34.5456 جنيه34.6573 جنيه
100 ين يابانى20.9313 جنيه20.9995 جنيه
ريال سعودى8.2224 جنيه8.2485 جنيه
دينار كويتى99.9199 جنيه100.2644 جنيه
درهم اماراتى8.3966 جنيه8.4235 جنيه
اليوان الصينى4.2352 جنيه4.2503 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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التعاملات المسائية| سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13-9-2023

الدولار سعر الدولار اليوم يورو جنيه استرليني فرنك سويسري ريال سعودي

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