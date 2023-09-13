التعاملات المسائية| سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13-9-2023

تصدر سعر الدولار محركات البحث على "جوجل" خلال الأيام الماضية، حيث سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023 خلال التعاملات المسائية استقرارًا مقابل الجنيه المصري والليرة السورية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، وبلغ سعره في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية استقرارًا في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023 استقرارًا في التعاملات المسائية في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023، استقرارًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية سجل في البنك التجاري الدولي، نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء

في التعاملات المسائية استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023، مقابل الليرة السورية حيث بلغ سعر الدولار في دمشق نحو 13900 ليرة للشراء، و 14100 ليرة للبيع.

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كما استقر سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023، في حلب نحو 13950 ليرة للشراء و 14150 ليرة للبيع، كما سجل في إدلب نحو 14450 ليرة للشراء، و 14550 ليرة للبيع، وبلغ في الحسكة 14450 ليرة للشراء و 14550 للبيع.