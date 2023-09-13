الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 13-9-2023

الدولار واليورو
الدولار واليورو

زاد البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 13-9-2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة والتي تشهد استقرارا ملحوظا في أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار.


سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 13-9-2023

يقدم الدستور للقراء سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 13-9-2023 في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا في مختلف المجالات والتي تهم قطاعا عريضا من المواطنين، وإليكم أسعار الصرف في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وفقا للوحة التعاملات المالية وهى كما يلي:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغت قيمة العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB استقر الدولار عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك HSBC سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجلت العملة الأمريكية مستوى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة بلغ الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي لامس الدولار الأمريكي سقف 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والاسكان قدر الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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التعاملات الصباحية|أسعار إضافات الأعلاف اليوم الثلاثاء 12-9-2023

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منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 12-9-2023


أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري

سجل اليورو الأوروبي نحو 33.03 جنيه للشراء و33.17 جنيه للبيع.

يتداول الجنيه الاسترليني بنحو 38.43 جنيه للشراء و38.60 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي إلى نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

استقر الدينار الكويتي عند مستوى 99.87 جنيه للشراء و100.31 جنيه للبيع.

قدر الدرهم الإماراتي بنحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

 

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