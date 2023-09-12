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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات الصباحية|أسعار إضافات الأعلاف اليوم الثلاثاء 12-9-2023

الأعلاف
الأعلاف

تعتبر إضافات الأعلاف من مدخلات الإنتاج في صناعة الدواجن، حيث أنها من أهم مدخلات الإنتاج والتي شهدت تراجع ملحوظ في أسعارها خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ينعكس علي أسعار الدواجن في النهاية، وقد شهدت الأسعار اليوم الثلاثاء أستقرار حيث سجلت نفس أسعار أمس في بورصه السلع.

ونستعرض في السطور التالية أسعار إضافات الأعلاف خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء والتي جاءت كالتالي:

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم  الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج مونو كالسيوم 42000 جنيها للطن.

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم  الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج  داي كالسيوم 39000جنيها للطن.

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم  الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج كولين كلورايد 51000  جنيها للطن.

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم  الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج  لايسين 80000 جنيها للطن.

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج  ميثيونين 118000 جنيها للطن.

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم  الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج  ثريونين 75000 جنيها للطن.

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم الثلاثاء 12سبتمبر في بورصة السلع لمنتج  بيكربونات الصوديوم 28000 جنيها للطن.

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم  الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج  مسحوق سمك إماراتي 60% 60000 جنيها للطن.

أسعار إضافات الأعلاف في بورصة السلع 

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج  مسحوق اللحم 55% سعر 29000 جنيها للطن.

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم  الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج  مسحوق العظم (13% فسفور - 26% كالسيوم) 14000 جنيها للطن.

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم  الثلاثاء 12سبتمبر في بورصة السلع لمنتج  مسحوق لحم وعظم (30% بروتين - 8% فسفور - 12% كالسيوم) 12000 جنيها للطن.

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم  الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج  مسحوق لحم أصفر (بدون ريش 55% - 60%) 32000 جنيها للطن.

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم  الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج  مسحوق لحم وعظم (25% - 30% ) 26500 جنيها للطن.

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم  الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع لمنتج  مسحوق سمك محلي 50% سعر27000 جنيها للطن.

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