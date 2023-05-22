الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاثنين 22 مايو 2023

الدولار
الدولار

بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023 نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، خلال منتصف التعاملات، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري، حيث تصدر سعر الدولار محركات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، نظرًا لارتباطه بأسعار السلع في الأسواق.

سعر الدولار اليوم الاثنين

«الدستور» ينشر قائمة لآخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023 في البنوك، حيث بلغ استقرارًا امام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلًا 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي بالبنوك المصرية

آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية 

سعر الدولار مقابل الجنيه في التعاملات المسائية اليوم الأحد 21 مايو 2023

تحديث يومي.. سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.86 جنيه للشراء.

-30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.86 جنيه للشراء.

-30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023 مقابل الليرة السورية خلال منتصف التعاملات، شهد استقرارا، حيث سجل في سوق حلب ليبلغ 8900 ليرة للشراء، و9000 ليرة للبيع، كما شهد سعر الدولار ارتفاعًا في سوق دمشق مسجلاً 8850 ليرة للشراء، و 8950 ليرة للبيع، وسجل ارتفاعًا في إدلب ليبلغ نحو 9080 ليرة للشراء، و 9180 ليرة للبيع.

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