منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاثنين 22 مايو 2023

بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023 نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، خلال منتصف التعاملات، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري، حيث تصدر سعر الدولار محركات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، نظرًا لارتباطه بأسعار السلع في الأسواق.

سعر الدولار اليوم الاثنين

«الدستور» ينشر قائمة لآخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023 في البنوك، حيث بلغ استقرارًا امام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلًا 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي بالبنوك المصرية

آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.86 جنيه للشراء.

-30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.86 جنيه للشراء.

-30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023 مقابل الليرة السورية خلال منتصف التعاملات، شهد استقرارا، حيث سجل في سوق حلب ليبلغ 8900 ليرة للشراء، و9000 ليرة للبيع، كما شهد سعر الدولار ارتفاعًا في سوق دمشق مسجلاً 8850 ليرة للشراء، و 8950 ليرة للبيع، وسجل ارتفاعًا في إدلب ليبلغ نحو 9080 ليرة للشراء، و 9180 ليرة للبيع.