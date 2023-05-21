سعر الدولار مقابل الجنيه في التعاملات المسائية اليوم الأحد 21 مايو 2023

استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث تصدر سعر الدولار محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك لارتباطه بأسعار بعض السلع في الأسواق.

سعر الدولار اليوم الأحد في مصر تحديث لحظي

ونتيجة لما سبق يستعرض "الدستور" آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الموافق 21 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، حيث شهد استقرارًا، مسجلًا 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي بالبنوك المصرية

آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر في التعاملات المسائية، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.86 جنيه للشراء.

-30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.86 جنيه للشراء.

-30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في سوريا

شهد سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 21 مايو 2023 خلال التعاملات المسائية استقرارًا مقابل الليرة السورية حيث سجل سعر الدولار في سوق حلب نحو 8900 ليرة للشراء، و9000 ليرة للبيع، كما سجل سعر الدولار في سوق دمشق مسجلاً 8850 ليرة للشراء، و 8950 ليرة للبيع، وبلغ سعر الدولار في إدلب ليبلغ نحو 9080 ليرة للشراء، و 9180 ليرة للبيع.