الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تحديث يومي.. سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات

الدولار
الدولار

سعر الدولار تصدر محركات البحث علة جوجل خلال الفترة الماضية، نظرًا لارتباطه بأسعار السلع في الأسواق، ونتيجة لذلك ينشر "الدستور" آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الموافق 21 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات.

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار اليوم الأحد 21-5-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد في مصر تحديث يومي 

ينشر «الدستور» قائمة لآخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 21 مايو 2023 في البنوك، حيث شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلًا 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي بالبنوك المصرية

نستعرض آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 21 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.86 جنيه للشراء.

-30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.86 جنيه للشراء.

-30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية

استقر سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 21 مايو 2023 مقابل الليرة السورية خلال منتصف التعاملات، حيث استقر سعر الدولار في سوق حلب ليبلغ 8900 ليرة للشراء، و9000 ليرة للبيع، كما شهد سعر الدولار ارتفاعًا في سوق دمشق مسجلاً 8850 ليرة للشراء، و 8950 ليرة للبيع، وسجل ارتفاعًا في إدلب ليبلغ نحو 9080 ليرة للشراء، و 9180 ليرة للبيع.

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