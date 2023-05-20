السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 20 مايو خلال التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

تصدر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023 محركات البحث على جوجل، لذلك تستعرض "الدستور" آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم خلال التعاملات المسائية في البنوك، حيث شهد متوسط سعر الدولار استقرارًا.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي السبت

يستعرض «الدستور» قائمة لآخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023 في البنوك، حيث شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، حيث بلغ 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي بالبنوك المصرية

آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال التعاملات المسائية، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

 

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.86 جنيه للشراء.

-30.96 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

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سعر الدولار.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم السبت 20-5-2023

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.86 جنيه للشراء.

-30.91 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الليرة السورية

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023 استقرارًا مقابل الليرة السورية خلال التعاملات المسائية، حيث استقر سعر الدولار في سوق حلب ليبلغ 8900 ليرة للشراء، و9000 ليرة للبيع، كما شهد سعر الدولار ارتفاعًا في سوق دمشق مسجلاً 8850 ليرة للشراء، و 8950 ليرة للبيع، وسجل ارتفاعًا في إدلب ليبلغ نحو 9080 ليرة للشراء، و 9180 ليرة للبيع.

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