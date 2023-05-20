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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

الذهب
الذهب

استقرار في أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 20-5-2023 في محلات الصاغة المصرية، وذلك بفعل قرار لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة داخل البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 20-5-2023 في محلات الصاغة

يتسائل الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 20-5-2023 في محلات الصاغة، والتي تشهد حالة من الاستقرار عقب عدة تراجعات في الأسواق المحلية وصلت إلى 500 جنيه في الجرام خلال الأسبوع الماضي؛ وذلك بسبب صندوق الاستثمار في الذهب وقرار وزير المالية الدكتور محمد معيط بالسماح للمصريين العائدين من الخارج بإدخال كمية من الذهب دون جمارك، مما أدى إلى زيادة المعروض في الأسواق المحلية.

وقد انخفض سعر أوقية الذهب بالبورصة العالمية بفعل ارتفاع قيمة الدولار عقب رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة خلال الاجتماع الماضي مما أثر على الأسعار في الأسواق المحلية، حيث سجلت أونصة الذهب تراجعًا بقيمة 29 دولارًا لتسجل مستوى 1958 دولارًا، فيما سجل الجرام من عيار 21 نحو 2220 جنيهًا.

وإليكم الأسعار بالتفصيل:

سعر جرام الذهب عيار 24 بمحلات الصاغة المصرية

البيع 2554.25 جنيه.
الشراء 2525.75 جنيه.
بنسبة صعود وصل إلى 11.5 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2341.5 جنيه.
الشراء 2341.5 جنيه.
بنسبة صعود وصل إلى 10.5 نقطة.

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سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2235 جنيه.
الشراء 2210 جنيه.
بنسبة صعود وصل إلى 10 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1915.75 جنيه.
الشراء 1894.25 جنيه.
بنسبة صعود وصل إلى 8.5 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1490 جنيه.
الشراء 1473.25 جنيه.
بنسبة صعود وصل إلى 6.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1277.25 جنيه.
الشراء 1262.75 جنيه.
بنسبة صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

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سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 957.75 جنيه.
الشراء 947.25 جنيه.
بنسبة صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 17880 جنيه.
الشراء 17680 جنيه.
بنسبة صعود وصل إلى 80 نقطة.
 

سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1965$.
الشراء 1963$.
بنسبة صعود وصل إلى 2 نقطة.

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