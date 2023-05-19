الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية الجمعة 19-5-2023

الدولار
الدولار

ينال البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر، وكذلك أسعار العملات الأجنبية الأخرى، اهتمام الكثيرين وخاصة المصريين العاملين في الخارج لإرسال التحويلات المالية لأسرهم.
 

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 19-5-2023
 

ننشر خلال التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 19-5-2023 في البنوك المصرية والأجنبية.
 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 
 

30.83 جنيه للشراء.
30.93 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 
 

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر 

 

30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

 

30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
 

30.85 للشراء.

30.95 للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
 

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
 

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.
 

البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 19-5-2023
 

يورو
33.3359 جنيه للشراء. 
33.4539 جنيه للبيع. 

جنيه إسترليني
38.3378 جنيه للشراء. 
38.4655 جنيه للبيع. 

فرنك سويسري
34.2264 جنيه للشراء. 
34.3501 جنيه للبيع. 

100 ين ياباني 
22.3707  جنيه للشراء. 
22.4465 جنيه للبيع. 

ريال سعودي
8.2226 جنيه للشراء. 
8.2491 جنيه للبيع. 

دينار كويتي
100.3808 جنيه للشراء. 
100.7317 جنيه للبيع. 

درهم إماراتي
8.3979 جنيه للشراء. 
8.4252 جنيه للبيع. 

اليوان الصيني
4.3859 جنيه للشراء. 
4.4004 جنيه للبيع.  

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