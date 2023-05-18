الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: أزمة نقص الدولار مؤقتة.. والحكومة تتخذ إجراءات لحلها

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن أزمة نقص الدولار جاءت نتيجة تأثيرات خارجية ولا يجب أن نغفل ذلك، موضحًا أنه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ارتفع سعر القمح عالميا، واضطرت مصر لدفع 14 مليار دولار فرق سعر في الموازنة لتوفير القمح.

وأضاف خلال برنامجه "مش حسبة برمة" المُذاع على راديو "نغم إف إم"، أن الحكومة تعترف أن مشكلة الدولار مؤقتة، وأن هناك ظروفا خارجية سببت اضطراب النقد الأجنبي، ولكن الحكومة تتخذ مجموعة إجراءات لحل الأزمة، قصيرة وطويلة المدى.

ولفت إلى أن قطاع السياحة ارتفع العائد منه بنسبة 25%، وقناة السويس زادت إيراداتها بنسبة 30%، وحجم الصادرات ارتفع بشكل كبير، والواردات انخفضت بنسبة 34%، وهذا أدى إلى تحسن الميزان التجاري.

وأكد أن الحكومة أيضًا أطلقت برنامج الطروحات وهذا يشجع على الاستثمار الأجنبي، وتسعى إلى تحفيز القطاع الخاص وحل مشاكل المستثمرين.

وأوضح أن هناك أزمة اقتصادية والحكومة تسعى لحلها ووضع بدائل للحصول على النقد الأجنبي.

محمد الباز نقص الدولار الحكومة الواردات قناة السويس قطاع السياحة

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