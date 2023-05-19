الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 19-5-2023

مواد البناء
مواد البناء

البحث عن سعر مواد البناء يثير اهتمام فئة كبيرة من المواطنين الراغبين في استكمال منازلهم وفق التراخيص الممنوحة لهم لذلك يبحثون بكثرة عن سعر الحديد والأسمنت والطوب لمعرفة المبالغ المحددة التي يحتاجونها.
 

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 19-5-2023
 

يستعرض موقع الدستور خلال التقرير التالي أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 19-5-2023 وذلك لسعر من أرض المصنع.
 

أسعار الحديد اليوم الجمعة
 سعر حديد عز 40,000 جنيه
سعر حديد المصريين 39,800 جنيه
سعر حديد بشاي 39,800 جنيه
سعر حديد العتال 39,500 جنيه
سعر حديد عطية 39,400 جنيه
سعر حديد سرحان 39,500 جنيه
سعر حديد المراكبي 39,500 جنيه
سعر حديد الكومي 39,600 جنيه
سعر حديد المعادي 39,700 جنيه
سعر حديد العشري 39,500 جنيه
سعر حديد بيانكو 39,000 جنيه
سعر حديد مصر ستيل 39,500 جنيه
سعر حديد الجارحي 38,760 جنيه

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أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 

اسمنت المسلح 1820 جنيه
أسمنت النصر 1790 جنيه
اسمنت الممتاز 2040 جنيه
اسمنت التعمير 1780 جنيه
اسمنت المنيا 1890 جنيه
أسمنت المصريين 1770 جنيه
اسمنت الصعيد 1800 جنيه
اسمنت اسيوط 1800 جنيه
اسمنت النهضة 1820 جنيه
اسمنت وادي النيل 1760 جنيه
اسمنت سيناء 42.5 1740 جنيه
اسمنت السهم 1730 جنيه
اسمنت المعلم 1760 جنيه
اسمنت حلوان 1820 جنيه
اسمنت السويدي 1880 جنيه
اسمنت الاسكندرية (الماكس) 2020 جنيه
اسمنت العامرية عادة 2050 جنيه
اسمنت تايتان 1990 جنيه
اسمنت الدلتا 1850 جنيه
اسمنت المصري 1840 جنيه
اسمنت المهندس 1900 جنيه
اسمنت السد العالي 1780 جنيه
 

أسعار الطوب 

طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×6 سم ألف طوبة 900 جنيه
طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×12 سم ألف طوبة 1500 جنيه 
طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم ألف طوبة 1400 جنيه طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 5800 جنيه طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 8000 جنيه

طوب رملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة 2760 جنيه

طوب خرساني خفيف (كثافة 550 كجم) 60×20×20 سم متر مكعب 1368 جنيه

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