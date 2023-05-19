البحث عن سعر مواد البناء يثير اهتمام فئة كبيرة من المواطنين الراغبين في استكمال منازلهم وفق التراخيص الممنوحة لهم لذلك يبحثون بكثرة عن سعر الحديد والأسمنت والطوب لمعرفة المبالغ المحددة التي يحتاجونها.



مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 19-5-2023



يستعرض موقع الدستور خلال التقرير التالي أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 19-5-2023 وذلك لسعر من أرض المصنع.



أسعار الحديد اليوم الجمعة

سعر حديد عز 40,000 جنيه

سعر حديد المصريين 39,800 جنيه

سعر حديد بشاي 39,800 جنيه

سعر حديد العتال 39,500 جنيه

سعر حديد عطية 39,400 جنيه

سعر حديد سرحان 39,500 جنيه

سعر حديد المراكبي 39,500 جنيه

سعر حديد الكومي 39,600 جنيه

سعر حديد المعادي 39,700 جنيه

سعر حديد العشري 39,500 جنيه

سعر حديد بيانكو 39,000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 39,500 جنيه

سعر حديد الجارحي 38,760 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة

اسمنت المسلح 1820 جنيه

أسمنت النصر 1790 جنيه

اسمنت الممتاز 2040 جنيه

اسمنت التعمير 1780 جنيه

اسمنت المنيا 1890 جنيه

أسمنت المصريين 1770 جنيه

اسمنت الصعيد 1800 جنيه

اسمنت اسيوط 1800 جنيه

اسمنت النهضة 1820 جنيه

اسمنت وادي النيل 1760 جنيه

اسمنت سيناء 42.5 1740 جنيه

اسمنت السهم 1730 جنيه

اسمنت المعلم 1760 جنيه

اسمنت حلوان 1820 جنيه

اسمنت السويدي 1880 جنيه

اسمنت الاسكندرية (الماكس) 2020 جنيه

اسمنت العامرية عادة 2050 جنيه

اسمنت تايتان 1990 جنيه

اسمنت الدلتا 1850 جنيه

اسمنت المصري 1840 جنيه

اسمنت المهندس 1900 جنيه

اسمنت السد العالي 1780 جنيه



أسعار الطوب

طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×6 سم ألف طوبة 900 جنيه

طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×12 سم ألف طوبة 1500 جنيه

طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم ألف طوبة 1400 جنيه طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 5800 جنيه طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 8000 جنيه

طوب رملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة 2760 جنيه

طوب خرساني خفيف (كثافة 550 كجم) 60×20×20 سم متر مكعب 1368 جنيه



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