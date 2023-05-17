بشرى سارة.. سعر الدولار يتراجع خلال شهرين

علق الدكتور هاني أبوالفتوح، الخبير الاقتصادي، على تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء.

وأعرب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأربعاء، عن أمنيته بخروج أخبار جيدة خلال اجتماع البنك المركزي، غدا الخميس.

وأضاف، أن البيانات الرسمية كشفت تباطؤ التضخم لـ30.6% خلال أبريل، بينما كان 32.7% في مارس، مرجعًا سبب انخفاض معدل التضخم الأساسي، لاستقرار العملة وتراجع أسعار السلع الأولية.

وتوقع أن يقرر البنك المركزي، خلال اجتماعه غدا، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير مع مراقبة الوضع المالي في السوق خلال الفترة المقبلة.

ورأى أن السوق السوداء تنشط في أوقات وتتراجع في أحيان أخرى، موضحا أن السوق السوداء تنشط حين يكون الطلب على الدولار كبيرا، بينما العرض قليل، ويخفت كلما كان المعروض من الدولار أكبر في السوق الرسمية بالبنوك وشركات الصرافة.

وتابع الخبير الاقتصادي: هناك مؤشرات على الأقل خلال شهر أو الشهرين المقبلين ستشهد البلاد انفراجة في الأزمة وتراجع سعر بيع الدولار للسعر الرسمي.