الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"افتحوا باب الاستيراد".. رئيس شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد تجاوز الـ45 ألف جنيه

الحديد
الحديد

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الحديد الفترة الأخيرة تمر بحالة من الفوضى في التسعير، لغياب الرقابة. 

ارتفاع أسعار الحديد

وأكد أحمد الزيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن طن الحديد كان العام الماضي سعره لا يتجاوز الـ15 ألف جنيه، ولكن وصل السعر هذا العام إلى 45 ألف جنيه للطن، متابعًا: "نطالب بأن يكون للأجهزة الرقابية دور في متابعة أسعار مواد البناء لاستقرار السوق".

 

وأضاف في حديثه، أنه إذا تم فتح باب استيراد الحديد فسوف يكون هناك انخفاض في الأسعار، معبرًا: "السعر العادل للحديد 32 ألفًا للطن".

أسعار مواد البناء

وتابع: "إنتاج مصر يتخطى 8 ملايين طن من الحديد المحلي، وفتح باب الاستيراد لن يؤثر على الصناعة الوطنية على الإطلاق".

واستطرد: "أسعار الحديد في مصر تتجاوز جميع الأسعار التي توجد في جميع دول العالم بما فيها السعر الموجود في دول الحرب". 

وذكر: "الأسمنت متوفر وعندنا فائض في الإنتاج، ونأمل من الدولة إجبار المصانع على عدم تخفيض معدل الإنتاج من أجل التصدير".

أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء ارتفاع أسعار الحديد الغرف التجارية صدى البلد

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