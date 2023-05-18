مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 18-5-2023

استقرت أسعار مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس عند الارتفاعات التي سجلتها الأسعار منذ بداية العام.

وكانت شركات الحديد قد اتجهت إلى رفع سعر طن الحديد أكثر من مرة خلال العام الجاري مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، كما اضطرت شركات الأسمنت إلى رفع سعرها.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 18-5-2023.

سعر الحديد اليوم

طن الحديد عطية 39,400 جنيه

طن الحديد سرحان 39,500 جنيه

طن الحديد المراكبى 39,500 جنيه

طن الحديد المصريين 39,500 جنيه

طن حديد عز 40,200 جنيه

حديد بشاى 39,700 جنيه

حديد العشري 39,500 جنيه

حديد مصر ستيل 39,000 جنيه

حديد العتال 39,500 جنيه

حديد الكومى 39,300 جنيه

حديد المعادي 39,300 جنيه

حديد بيانكو 39,000 جنيه

سعر الأسمنت اليوم