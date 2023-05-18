الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 18-5-2023

مواد البناء
مواد البناء

استقرت أسعار مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس عند الارتفاعات التي سجلتها الأسعار منذ بداية العام.

وكانت شركات الحديد قد اتجهت إلى رفع سعر طن الحديد أكثر من مرة خلال العام الجاري مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، كما اضطرت شركات الأسمنت إلى رفع سعرها.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 18-5-2023.

سعر الحديد اليوم 

طن الحديد عطية 39,400 جنيه

طن الحديد سرحان 39,500 جنيه

طن الحديد المراكبى 39,500 جنيه

طن الحديد المصريين 39,500 جنيه

طن حديد عز 40,200 جنيه

حديد بشاى 39,700 جنيه

حديد العشري 39,500 جنيه

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حديد مصر ستيل 39,000 جنيه

حديد العتال 39,500 جنيه

حديد الكومى 39,300 جنيه

حديد المعادي 39,300 جنيه

حديد بيانكو 39,000 جنيه

 

 

سعر الأسمنت اليوم 

 

  • أسمنت الماكس  2,020 جنيها
  • أسمنت الصخرة 1,900 جنيه
  • أسمنت السويدي 2,060 جنيها
  • أسمنت العسكري بني سويف 1,870 جنيها
  • أسمنت تايتان 2,020 جنيها
  • أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
  • أسمنت المهندس 2,020 جنيها
  • أسمنت حلوان 1,990 جنيها
  • أسمنت السهم 1,890 جنيها
  • أسمنت العامرية عادة 2,035 جنيها
  • أسمنت المسلح 2,050 جنيها
  • أسمنت النصر 2,010 جنيهات
  • أسمنت وادي النيل 1,880 جنيها
  • أسمنت المخصوص 1,990 جنيها
  • أسمنت العسكري 1,880 جنيها
  • أسمنت سيناء 1,890 جنيها
  • أسمنت الممتاز 2,055 جنيها
  • أسمنت السويس 2,040 جنيها
  • أسمنت المعلم 1,910 جنيهات
  • أسمنت النهضة  1,820 جنيه
  • أسمنت أسوان 1,780 جنيها
  • أسمنت السد العالي 1,780 جنيها
  • أسمنت قنا 1,830 جنيها
  • أسمنت المصريين 1,770 جنيها
  • أسمنت المصري 2,040 جنيها
  • أسمنت الصعيد  1,800 جنيه
  • أسمنت التعمير 1,940 جنيها
  • أسمنت المنيا 1,940 جنيها
  • أسمنت العاصمة 1,810 جنيهات
  • أسمنت البرج 1,900 جنيه
  • أسمنت الدلتا 1,870 جنيها
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