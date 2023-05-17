"التموين": استقرار أسعار الذهب فى الأسواق بنسبة 80%

أكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، على استقرار أسعار الذهب حاليًا في الأسواق بنسبة 80%، لافتًا إلى أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، ساهم في تراجع أسعار الذهب بشكل كبير، وأصبح سعر الذهب في الأسواق المحلية يقارب السعر العالمي.

وأضاف ناجى فرج، أنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء فإن من حق القادمين من الخارج اصطحاب الذهب بدون دفع رسوم جمركية باستثناء دفع رسوم القيمة المضافة فقط في الجمارك.

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، مع عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعى، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

كان قد قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق الذهب المحلية تعتمد بشكل كبير على عملية إعادة تصنيع الذهب المستعمل الذي يتم شراؤه من المواطنين، وإعادة تشكيله مرة أخرى وطرحه في السوق.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "مباشر من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي مجدي دربالة، والإعلامية مريم بدر، عبر الفضائية المصرية، أن القرارات الاستيرادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة للحد من عملية الاستيراد بهدف دعم المنتجات المحلية، ساهمت في انخفاض كميات الذهب في السوق، مما ساهم في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن مصر لديها صناعة ذهب وليس تجارة ذهب كما يعتقد الكثيرون، حيث نعتمد على صناعة الذهب وتشكيله وإعادة بيعه بل وتصديره إلى بعض الدول.