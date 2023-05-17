البوري بـ 75.. أسعار الأسماك داخل أسواق بحري في الإسكندرية

أجرت "الدستور" جولة لرصد أسعار الأسماك اليوم الأربعاء، داخل حلقة السمك بمنطقة بحري، وسط إقبال المواطنين لشراء مستلزماتهم اليومية.

وسجّل سعر الكيلو الواحد لسمك البلطي مقاس (1) ليتراوح من 70 إلى 76 جنيهًا، والكيلو الواحد لمقاس (2) من 95 حتى 66 جنيهًا، والبلطي الأسواني بمتوسط 47 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجّل سعر الكيلو الواحد للسمك البوري مقاس (1) ليتراوح من 75 حتى 88 جنيهًا، ومقاس (2) يتراوح من 60 حتى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر الكابوريا اليوم بين 94 حتى 165 جنيهًا للكيلو حسب حجمها وموسم صيدها، وثبتت أسعار الجمبري الجامبو مقاس (1) بين 350 و470 جنيهًا للكيلو أما الجمبري مقاس (2) فيتراوح سعره من 210 حتى 270 جنيهًا.

وبدأ سعر كيلو سمك القاروص من سعر 76 حتى 140 جنيهًا، والسردين المجمد تراوح ما بين 40 حتى 55 جنيهًا، وسعر المكرونة السويسي ما بين 50 و 110 جنيهات للكيلو، وسعر سمك قشر البياض ما بين 60 و100 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر الكيلو الواحد لسمك الوقار ما بين 90 و120 جنيهًا للكيلو، وسمك المرجان من 45 حتى 80 جنيهًا، وسمك الماكريل المجمد بين 55 و70 جنيهًا للكيلو، وسعرسمك السردين ما بين 35 و70 جنيهًا للكيلو.