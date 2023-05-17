من 5 لـ 8 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار صكوك عيد الأضحى 2023 وكيفية المشاركة

أيام تفصلنا عن قدوم عيد الأضحى المبارك والذي يهل علينا غرة شهر ذي الحجة، ويحرص العديد من المواطنين على الأضحية سواء بشرائها أو بشراء صكوك تابعة لوزارة الأوقاف، والتي أعلنت عن أسعار صكوك عيد الأضحى 2023، التي تصدر عن وزارة الأوقاف.

وحددت وزارة الأوقاف أسعار صكوك عيد الأضحى 2023، والتي تبدأ من ٥ آلاف جنيها للحوم المستوردة والتي تم شرائها من الخارج وتم خضوعها لإشراف طبي، و8 آلاف جنيها للحوم البلدي، ومن الممكن مشاركة الأسرة في صك عيد الأضحى 2023.

ويمكن للمواطنين شراء صكوك عيد الأضحى 2023، من خلال العديد من المنافذ التي خصصتها الأوقاف، سواء عن طريق البنوك أو المساجد، وذلك من خلال دفع 5 آلاف جنيها للحوم المستوردة عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك أو البريد المصري أو خدمة فوري، كما يمكن الحصول على إيصالين كل إيصال قيمته 2500 جنيها.

أما عن صكوك اللحوم البلدي يتم دفع مبلغ 8 آلاف جنيها عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك أو البريد المصري أو خدمة فوري على النحو الموضح أدناه، كما يمكن الحصول على إيصالين كل إيصال قيمته 4000 جنيها.

وحددت وزارة الأوقاف أرقام للحسابات البنكية للمشاركة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف وأرقام الحسابات كالتالي:



‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

‏أو من خلال خدمة فوري دهب

أو اتصل أو أرسل رسالة على الأرقام التالية: (01015711280 ــ 01146702020 ــ 01552563217 ــ 01223344789)، يصلك مندوب من الأوقاف.



