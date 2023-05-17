الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

توقعات سعر الذهب الأيام المقبلة وسعره في معاملات اليوم

الذهب
الذهب

البحث عن توقعات سعر الذهب من الموضوعات التي تهم قطاع كبير من المواطنين، خاصة بعد أن بدأ ينخفض منذ عدة أيام نتيجة القرارات التي اتخذتها الحكومة بإعفاء بعض الواردات الواردة للمنافذ الجمركية بصحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة 6 أشهر، وعلى رأسها وأهمها الذهب.

توقعات سعر الذهب الأيام القادمة

ينشر “الدستور” في هذا التقرير آخر سعر للذهب في معاملات السوق المصري اليوم وتوقعات سعر الذهب الأيام القادمة.

"استقرار سعر الذهب خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع السعر العالمي" كان هذا التصريح من هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، في مداخلة هاتفية على قناة الفضائية المصرية.

وقال ميلاد إن إعفاء واردات الذهب الواردة بصحبة الوافدين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر، ساهم في إحداث التوازن بالسوق بنسبة 80%، نظراً لانخفاض الطلب على الشراء.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 فى محلات الصاغة

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وتوقع لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة بعد قرارات الدولة بالسماح بدخول واردات الذهب مع العائدين من الخارج بالإضافة إلي إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب وإعلان أسعار الذهب بشكل لحظي على شاشات البورصة المصرية بالإضافة لتراجع المواطنين على شراء سبائك والجنيهات الذهب بعد هذه القرارات وأخيرا شهد القوة الشرائية تراجع مقابل بدء المستثمرين الاستغناء عن جزء من الذهب الذي تم شرائه خلال الفترة الماضية بعد التخوف من استمرار تراجع الذهب حيث انخفض خلال اسبوعين فقط نحو ٣٠٠ جنيه بعد أن سجل ٢٨٠٠ جنيه العيار ٢١ مقابل ٢٥٠٠ جنيه خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

 

سعر الذهب اليوم في مصر 

سعر جرام الذهب من عيار 24
بيع 2,503 جنيه 
شراء 2,526 جنيه 

سعر جرام الذهب من عيار 22 
بيع 2,294 جنيه 
شراء 2,315 جنيه 

سعر جرام الذهب من عيار 21 
بيع 2,190 جنيه 
شراء 2,210 جنيه 

سعر جرام الذهب من عيار 18
بيع 1,877 جنيه 
شراء 1,894 جنيه 

سعر جرام الذهب من عيار 14 
بيع 1,460 جنيه 
شراء 1,473 جنيه 

سعر جرام الذهب من عيار 12 
بيع 1,251 جنيه 
شراء 1,263 جنيه 

سعر الأونصة 
بيع 77,839 جنيه 
شراء 78,550 جنيه 

سعر الجنيه الذهب 
بيع 17,520 جنيه 
شراء 17,680 جنيه 

سعر الكيلو
بيع 2,502,857 جنيه 
شراء 2,525,714 جنيه 

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