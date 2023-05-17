توقعات سعر الذهب الأيام المقبلة وسعره في معاملات اليوم

البحث عن توقعات سعر الذهب من الموضوعات التي تهم قطاع كبير من المواطنين، خاصة بعد أن بدأ ينخفض منذ عدة أيام نتيجة القرارات التي اتخذتها الحكومة بإعفاء بعض الواردات الواردة للمنافذ الجمركية بصحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة 6 أشهر، وعلى رأسها وأهمها الذهب.

توقعات سعر الذهب الأيام القادمة

ينشر “الدستور” في هذا التقرير آخر سعر للذهب في معاملات السوق المصري اليوم وتوقعات سعر الذهب الأيام القادمة.

"استقرار سعر الذهب خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع السعر العالمي" كان هذا التصريح من هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، في مداخلة هاتفية على قناة الفضائية المصرية.

وقال ميلاد إن إعفاء واردات الذهب الواردة بصحبة الوافدين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر، ساهم في إحداث التوازن بالسوق بنسبة 80%، نظراً لانخفاض الطلب على الشراء.

وتوقع لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة بعد قرارات الدولة بالسماح بدخول واردات الذهب مع العائدين من الخارج بالإضافة إلي إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب وإعلان أسعار الذهب بشكل لحظي على شاشات البورصة المصرية بالإضافة لتراجع المواطنين على شراء سبائك والجنيهات الذهب بعد هذه القرارات وأخيرا شهد القوة الشرائية تراجع مقابل بدء المستثمرين الاستغناء عن جزء من الذهب الذي تم شرائه خلال الفترة الماضية بعد التخوف من استمرار تراجع الذهب حيث انخفض خلال اسبوعين فقط نحو ٣٠٠ جنيه بعد أن سجل ٢٨٠٠ جنيه العيار ٢١ مقابل ٢٥٠٠ جنيه خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب من عيار 24

بيع 2,503 جنيه

شراء 2,526 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 22

بيع 2,294 جنيه

شراء 2,315 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 21

بيع 2,190 جنيه

شراء 2,210 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 18

بيع 1,877 جنيه

شراء 1,894 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 14

بيع 1,460 جنيه

شراء 1,473 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 12

بيع 1,251 جنيه

شراء 1,263 جنيه

سعر الأونصة

بيع 77,839 جنيه

شراء 78,550 جنيه

سعر الجنيه الذهب

بيع 17,520 جنيه

شراء 17,680 جنيه

سعر الكيلو

بيع 2,502,857 جنيه

شراء 2,525,714 جنيه



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