أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 فى محلات الصاغة

يتابع الملايين من المصريين أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 في محلات الصاغة عقب موجة الانخفاضات التي تشهدها أسواق المعدن النفيس منذ إعلان رئاسة مجلس الوزراء قرار إعفاء المصريين من الجمارك على المعدن الأصفر وإنشاء أول صندوق استثمار في الذهب وعرض أسعاره بالبورصة.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 في محلات الصاغة

يعرض الدستور أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 في محلات الصاغة، في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء، وسط موجة من الانخفاض في الأسعار، حيث جاء تراجع الأسعار في السوق المحلية بالتزامن مع ارتفاع طفيف في سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية.

وتراجعت الأسعار في الأسواق المصرية بنحو 200 جنيه في الجرام الواحد بنسبة 7.7% حيث سجل جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر مبيعا في الدول العربية، نحو 2275 جنيها، فيما وصل سعر أونصة الذهب في البورصة إلى نحو 2015 دولار.

ويمكن متابعة سعر كل جرام من خلال التحديثات على مدار اليوم دون مصنعية وهى كما يلي:



سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2628.5 جنيه.

الشراء 2600 جنيه.

معدل الهبوط سجل نحو 28.5 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2409.5 جنيه.

الشراء 2383.25 جنيه.

معدل الهبوط سجل نحو 26.25 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2300 جنيه.

الشراء 2275 جنيها.

معدل الهبوط سجل نحو 25 نقطة.





سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1971.5 جنيه.

الشراء 1950 جنيها.

معدل الهبوط سجل نحو 21.5 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1533.25 جنيه.

الشراء 1516.75 جنيه.

معدل الهبوط سجل نحو 16.75 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1314.25 جنيه.

الشراء 1300 جنيه.

معدل الهبوط سجل نحو 14.25 نقطة.





سعر جرام الذهب عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 985.75 جنيه.

الشراء 975 جنيها.

معدل الهبوط سجل نحو 10.75 نقطة.



سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 18400 جنيه.

الشراء 18200 جنيه.

معدل الهبوط سجل نحو 200 نقطة.



سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 2007$.

الشراء 2006$.

معدل الهبوط سجل نحو 2 نقطة.

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