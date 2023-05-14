لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس والاسم| استعلم الآن

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس والاسم من الكلمات البحثية الأكثر مشاهدة عبر منصة جوجل البحثية حيث انتهت أعمال امتحانات 6 ابتدائي للعام الدراسي الحالي 2022-2023 في كافة محافظات الجمهورية يوم 11 مايو الجاري لطلاب المدارس (الحكومية والخاصة والتجريبية،).

لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس والاسم

يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس والاسم من خلال الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتائج الطلاب بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

تحديد المرحلة التعليمية (ابتدائي، إعدادي).

وضع علامة صح أمام الصف الدراسي (السادس).

كتابة بيانات الطالب بدقة.

تدوين رقم جلوس الطالب بدقة.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور قائمة بدرجات الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

موعد إعلان نتيجة 6 ابتدائي الترم الثاني 2023

تعلن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس والاسم عبر الموقع الإلكتروني الذي يتم تفعيلة من قبل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة عقب انتهاء عملية تصحيح أوراق الاجابة ورصد الدرجات ومواجعة الكشوف للتأكد من صحة الدرجات الطالب وذلك في إطار الخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة للطلاب وأولياء أمورهم.

يذكر أن امتحانات طلاب 6 ابتدائي كانت خلال الفترة من يوم 6 - 11 مايو الجاري في كافة مدارس الجمهورية وفقا للجدول المعتمد لتنظيم سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023 المعتمد والمعلن رسميا في كافة الإدارات التعليمية حيث إجريت الامتحانات دون استقبال شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور في غرف متابعة سير الامتحانات.

كيفية تقييم طلاب 6 ابتدائي 2023 الترم الثاني

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تقييم طلاب 4 و 5 و 6 ابتدائي ستكون من خلال هرم الأوان والذي يحمل دلالة الدرجات وهو عبارة عن (أزرق، أخضر، أصفر، أحمر) وجميعهم لهم دلاله في مدى استيعاب الطالب للمهارات المطلوبة.

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