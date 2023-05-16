شعبة الدواجن: 15‎%‎ تراجعا في أسعار الأعلاف.. والاكتفاء 90%

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار أعلاف الدواجن شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية حي تراجعت الأسعار بمقدار 15% ، مشيراًَ إلي أن سجلت أسعار الذرة الصفراء 19 ألف جنيه، وتراجعت حتى تسجل الأن 14 ألف جنيه، بينما سجلت أسعار فول الصويا 40 ألف جنيه، واليوم تسجل 38 ألف.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار البيض شهدت تراجع يصل إلى 15%، مشيراً إلى أن مصر لا يوجد بها أزمة بيض منذ بداية أزمة الأعلاف، حيث كانت بيض المائدة متوفر، ولكن بأسعار مرتفعة، مشيراً إلى أن مصر تنتج مليار و300 مليون بيضة في العام، حيث أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من بيض المائدة، بإضافة إلى وجود نسبة من تلك الكمية يتم تصديرها للخارج.

وتابع أن احتياج مصر من الأعلاف يبلغ 900 ألف طن، منها 60% ذرة، 40% فول صويا، مشيراً إلى أن أسعار الدواجن البرازيلي تسجل 92 جنيها للكيلو في منافذ البيع، بينما تسجل أسعار الدواجن المحلي 73 جنيها للكيلو في المحلات التجارية.

وطالب بضرورة تفعيل القوانين للنهوض بالقطاع، حيث أنه من الضروري وقف تداول الدواجن الحية ويجب استبدالها بالدواجن المبردة والمجمدة، بإن يكون ذبحها في المجازار الألية، مشيراً إلى أن ذلك يقلل من حلقات التدوال مما يتسبب في تراجع الأسعار، مشيراً إلى أن إنتاج مصر من الدواجن 2مليون ونصف طائر يوميا ذلك في وقت الأزمة، والأن ننتج 3 ملايين ونصف طائر، حيث أن مصر لديها اكتفاء 90% من الدواجن خلال الفترة الحالية، والدليل على ذلك لم يتم فتح باب الاستيراد للدواجن المجمدة مرة أخرى.