الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

اقترب الاستعداد لموسم الحج لعام 2023 ما جعل الكثيرون يستعدون للسفر ويبحثون عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية.
 

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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 في البنوك المصرية

ينشر موقع الدستور في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف الحالي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري  

8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 

8.19  جنيه للشراء
8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء  في بنك التعمير والإسكان

8.22 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء
8.26 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي cib 
8.18 جنيه للشراء 
8.25 جنيه للبيع

 

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أسعار الفضة اليوم الأثنين 15 مايو 2023 في بورصة المعادن

أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 

دولار أمريكى 
30.8380 جنيه للشراء 
30.9357 جنيه للبيع

يورو
33.5363 جنيه للشراء 
33.6550 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى 
38.5537 جنيه للشراء 
38.6944 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
34.4021 جنيه للشراء 
34.5149 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
22.6567 جنيه للشراء 
22.7301 جنيه للبيع  

دينار كويتى
100.4626 جنيه للشراء 
100.8138 جنيه للبيع 

درهم إماراتى
8.3970  جنيه للشراء 
8.4259 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.4365 جنيه للشراء 
4.4510 جنيه للبيع

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