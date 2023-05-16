سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 فى البنوك المصرية

اقترب الاستعداد لموسم الحج لعام 2023 ما جعل الكثيرون يستعدون للسفر ويبحثون عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية.



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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 في البنوك المصرية

ينشر موقع الدستور في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف الحالي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء

8.24 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك التعمير والإسكان

8.22 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.26 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع





أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

دولار أمريكى

30.8380 جنيه للشراء

30.9357 جنيه للبيع

يورو

33.5363 جنيه للشراء

33.6550 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.5537 جنيه للشراء

38.6944 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.4021 جنيه للشراء

34.5149 جنيه للبيع

100 ين يابانى

22.6567 جنيه للشراء

22.7301 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.4626 جنيه للشراء

100.8138 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3970 جنيه للشراء

8.4259 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.4365 جنيه للشراء

4.4510 جنيه للبيع