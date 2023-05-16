سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 فى البنوك المصرية
اقترب الاستعداد لموسم الحج لعام 2023 ما جعل الكثيرون يستعدون للسفر ويبحثون عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية.
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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 في البنوك المصرية
ينشر موقع الدستور في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف الحالي.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري
8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك التعمير والإسكان
8.22 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.26 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023
دولار أمريكى
30.8380 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع
يورو
33.5363 جنيه للشراء
33.6550 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.5537 جنيه للشراء
38.6944 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.4021 جنيه للشراء
34.5149 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.6567 جنيه للشراء
22.7301 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.4626 جنيه للشراء
100.8138 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3970 جنيه للشراء
8.4259 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4365 جنيه للشراء
4.4510 جنيه للبيع