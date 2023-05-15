الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الأثنين 15 مايو 2023 في بورصة المعادن

الفضة
الفضة

بحث الكثير خلال الساعات الماضية عن أسعار الفضة، كونها من أهم المعادن التي تأتي بعد الذهب في الاستخدام، حيث أن الفضة من المعادن التي تتدخل في العديد من الصناعات والتي من أهمها صناعة الاكسسورات.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة خلال التعاملات الصباحية اليوم الأثنين 15 مايو 2023.

سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9    

بلغ سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 البوم الأثنين 15 مايو سعر 23.81 جنيها، مقابل السعر العالمي له والذي سجل  0.77 دولار .

سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 

بلغ سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأثنين 15 مايو سعر 22.81 جنيها، مقابل السعر العالمي له والذي سجل 0.74 دولار.

سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5    

بلغ سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5  اليوم الأثنين 15 مايو سعر 22.02 جنيها ، مقابل السعر العالمي له والذي سجل 0.71 دولار.

أسعار الفضة اليوم السبت 13-5-2023 في بورصة المعادن

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 15 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

سعر جرام فضة عيار 916   

بلغ سعر جرام فضة عيار 916 اليوم الأثنين 15 مايو سعر 21.81 جنيها، مقابل السعر العالمي له والذي سجل 0.71 دولار.

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)    

بلغ سعرجرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)  اليوم الأثنين 15 مايو سعر20.83 جنيها، مقابل السعر العالمي له والذي سجل0.67 دولار.

سعر جرام فضة عيار 800          

بلغ سعر جرام فضة عيار 800 اليوم الأثنين 15 مايو سعر19.05جنيها، مقابل السعر العالمي له والذي سجل 0.62 دولار.

سعر جرام فضة عيار 750   

بلغ سعرجرام فضة عيار 750 اليوم الأثنين 15 مايو سعر 17.86جنيها، مقابل السعر العالمي له والذي سجل 0.58 دولار.

سعر جرام فضة عيار 585     

بلغ سعرجرام فضة عيار 585 اليوم الأثنين 15 مايو سعر 13.93 جنيها، مقابل السعر العالمي له والذي سجل 0.45 دولار.

جرام فضة عيار 875 سعر جرام فضة سعر جرام فضة استرليني سعر جرام فضة بريطاني سعر جرام فضة نقي سعر جرام فضة عيار 585 سعر جرام الفضة النقي

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