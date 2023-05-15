أسعار الفضة اليوم الأثنين 15 مايو 2023 في بورصة المعادن

بحث الكثير خلال الساعات الماضية عن أسعار الفضة، كونها من أهم المعادن التي تأتي بعد الذهب في الاستخدام، حيث أن الفضة من المعادن التي تتدخل في العديد من الصناعات والتي من أهمها صناعة الاكسسورات.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة خلال التعاملات الصباحية اليوم الأثنين 15 مايو 2023.

سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9

بلغ سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 البوم الأثنين 15 مايو سعر 23.81 جنيها، مقابل السعر العالمي له والذي سجل 0.77 دولار .

سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8

بلغ سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأثنين 15 مايو سعر 22.81 جنيها، مقابل السعر العالمي له والذي سجل 0.74 دولار.

سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5

بلغ سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الأثنين 15 مايو سعر 22.02 جنيها ، مقابل السعر العالمي له والذي سجل 0.71 دولار.

سعر جرام فضة عيار 916

بلغ سعر جرام فضة عيار 916 اليوم الأثنين 15 مايو سعر 21.81 جنيها، مقابل السعر العالمي له والذي سجل 0.71 دولار.

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

بلغ سعرجرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأثنين 15 مايو سعر20.83 جنيها، مقابل السعر العالمي له والذي سجل0.67 دولار.

سعر جرام فضة عيار 800

بلغ سعر جرام فضة عيار 800 اليوم الأثنين 15 مايو سعر19.05جنيها، مقابل السعر العالمي له والذي سجل 0.62 دولار.

سعر جرام فضة عيار 750

بلغ سعرجرام فضة عيار 750 اليوم الأثنين 15 مايو سعر 17.86جنيها، مقابل السعر العالمي له والذي سجل 0.58 دولار.

سعر جرام فضة عيار 585

بلغ سعرجرام فضة عيار 585 اليوم الأثنين 15 مايو سعر 13.93 جنيها، مقابل السعر العالمي له والذي سجل 0.45 دولار.