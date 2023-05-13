يبحث المواطنون عن أسعار الفضة فهي من المعادن الهامة التي تدخل في العديد من الصناعات ومن أهمها صناعة الإكسسوارات.

أسعار الفضة اليوم السبت 13-5-2023 في بورصة المعادن

ويقدم الدستور إلي متابعيها في نشرتها علي مدار اليوم أسعار الفضة والتي جات كالتالي:

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم السبت

تراوح أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم بـ 23.61 جنيها مصري، مقابل السعر العالمي بالدولار الأمريكي بـ 0.77 دولار.

سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم السبت

تراوح أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم بـ 22.62 جنيها مصري، مقابل السعر العالمي بالدولار الأمريكي بـ 0.74

سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم السبت

تراوح أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم بـ 21.84 جنيها مصري، مقابل السعر العالمي بالدولار الأمريكي بـ 0.71 دولار.

سعر جرام فضة عيار 916 اليوم السبت

تراوح أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم بـ 21.63 جنيها مصري، مقابل السعر العالمي بالدولار الأمريكي بـ 0.71 دولار.

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

تراوح أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) بـ 20.66 جنيها مصري، مقابل السعر العالمي بالدولار الأمريكي بـ 0.67 دولار.

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم السبت

تراوح سعر جرام فضة عيار 800 اليوم بـ 18.89 جنيها مصري، مقابل السعر العالمي بالدولار الأمريكي بـ 0.62 دولار.

سعر جرام فضة عيار 750 اليوم السبت

تراوح أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم بـ 17.71 جنيها مصري، مقابل السعر العالمي بالدولار الأمريكي بـ 0.58 دولار.

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم السبت

تراوح سعر جرام فضة عيار 585 اليوم بـ 13.81 جنيها مصري، مقابل السعر العالمي بالدولار الأمريكي بـ 0.45 دولار.