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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 13-5-2023 تراجع ملحوظ في محلات الصاغة المصرية بسبب قرار وزارة المالية بالسماح للمصريين العائدين من الخارج بإدخال كميات من الذهب دون جمارك مما يزيد المعروض في الأسواق المصرية ويعادل موازنة العرض والطلب ويخف الضغط على السوق المحلي.


أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 13-5-2023 في محلات الصاغة

تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 13-5-2023 في محلات الصاغة المصرية مع تراجع في أسعار الأوقية بالبورصة العالمية بفعل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وذلك وفقا لبيان التضخم الأمريكي للحصول على مؤشرات واضحة حول السياسة النقدية للفيدرالي.


وساهمت قرارات وزارة المالية في زيادة قيمة المعروض من الذهب والسماح للمصريين بالخارج بإدخال كميات من المعدن النفيس دون جمارك في تراجع أسعار المعدن الأصفر بنحو 100 جنيه للجرام الواحد خلال الأيام الماضية.

ويتوقع الكثيرين وصول السعر المحلي للسعر العالمي خلال الأسابيع المقبلة حيث سجلت الأوقية في البورصة العالمية نحو 2006 دولار في حين وصل جرام الذهب من عيار 21 الأكثر مبيعا 2480 جنيه.

وإليكم الأسعار دون مصنعية بالتفصيل:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 2834.25 جنيه.
الشراء 2788.5 جنيه.
معدل الهبوط وصل إلى 22.75 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 2598 جنيه.
الشراء 2556.25 جنيه.
معدل الهبوط وصل إلى 21 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 2480 جنيه.
الشراء 2440 جنيه.
معدل الهبوط وصل إلى 20 نقطة.

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سعر جرام الذهب من عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 2125.75 جنيه.
الشراء 2091.5 جنيه.
معدل الهبوط وصل إلى 17.25 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 1653.25 جنيه.
الشراء 1626.75 جنيه.
معدل الهبوط وصل إلى 13.25 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 1417.25 جنيه.
الشراء 1394.25 جنيه.
معدل الهبوط وصل إلى 11.5 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 1062.75 جنيه.
الشراء 1045.75 جنيه.
معدل الهبوط وصل إلى 8.5 نقطة.

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سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 19840 جنيها.
الشراء 19520 جنيها.
معدل الهبوط وصل إلى 160 نقطة.


سعر أونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 2006$.
الشراء 2004$.
معدل الصعود وصل إلى 2 نقطة.

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