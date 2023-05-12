الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 12-5-2023

مواد البناء
مواد البناء

استقرت أسعار مواد البناء، ومنها سعر الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة عند الأسعار التي سجلتها منذ شهر أبريل الماضي.

وكانت أسعار الحديد قد سجلت ارتفاعات قياسية منذ الربع الأخير في العام الماضي، وظلت في الارتفاع حتى مارس الماضي، مع اتجاه الحكومة لخفض قيمة الجنيه أكثر من مرة أمام الدولار، مما دفع الشركات لرفع سعر طن الحديد ليصل في بعضها إلى 40 ألف جنيه.

كما اتجهت مصانع الأسمنت إلى رفع سعره أكثر من مرة متأثرة بارتفاع أسعار الخامات، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 12-5-2023.

سعر الحديد اليوم 

 

  • سعر حديد عز 40,000 جنيه.
  • سعر حديد بشاي 39,800 جنيه .
  • سعر حديد العتال 39,500 جنيه
  • سعر حديد المصريين 39,800 جنيه .
  • سعر حديد سرحان 39,500 جنيه .

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  • سعر حديد المعادي 39,700 جنيه.
  • سعر حديد عطية 39,400 جنيه.
  • سعر حديد المراكبي 39,500 جنيه.
  • سعر حديد الكومي 39,600 جنيه .
  • سعر حديد العشري 39,500 جنيه .
  • سعر حديد بيانكو 39,000 جنيه .
  • سعر حديد مصر ستيل 39,500 جنيه .
  • سعر حديد الجارحي 38,760 جنيه

سعر الأسمنت اليوم 

  • أسمنت المسلح 2,050 جنيه.
  • أسمنت النصر 2,010 جنيه.
  • أسمنت المصريين 1,770 جنيه.
  • أسمنت المصري 2,040 جنيه.
  • أسمنت الصعيد 1,800 جنيه.
  • أسمنت حلوان 1,990 جنيه.
  • أسمنت السهم  1,890 جنيه.
  • أسمنت الممتاز 2,055 جنيه.
  • أسمنت السويس 2,040 جنيه.
  • أسمنت السويدي 2,060 جنيه.
  • أسمنت وادي النيل 1,880 جنيه.
  • أسمنت المخصوص 1,990 جنيه.
  • أسمنت العسكري 1,880 جنيه.

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