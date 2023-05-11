223 ريالًا للجرام.. أسعار الذهب اليوم في السعودية وفق آخر تحديث

شهدت أسعار الذهب، اليوم، في مصر، تراجعًا بعد إعلان مجلس الوزراء بالسماح للمواطنين بواردات الذهب بدون جمارك، ما رفع نسبة البحث عن أسعار الذهب اليوم في السعودية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

ويهتم المواطنون بأسعار الذهب في الدول العربية وخاصة المجاورة لشراء الذهب بأسعار أقل من الأسعار المحلية غير شاملة المصنعية.

وترصد "الدستور" في السطور التالية أسعار الذهب اليوم في السعودية وفق آخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 243.78 ريال 65.01 دولار

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم نحو 223.47 ريال 59.59 دولار

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 213.31 ريال 56.88 دولار

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 182.84 ريال 48.76 دولار

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 142.21 ريال 37.92 دولار.

توقعات أسعار الذهب في مصر 2023

وتوقع الخبراء والتجار والمصنعون أن تشهد أسعار الذهب المحلية حالة من الانخفاض خلال الفترة المقبلة في ظل السماح بدخول واردات الذهب من الخارج بدون جمارك.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية.

كانت أسعار الذهب في مصر شهدت ارتفاع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة الطلب من قبل المواطنين باعتبار الذهب ملاذ آمن للاستثمار للمواطن والمستثمر.

قرار مجلس الوزراء

أسعار الذهب في مصر تشهد حالة من الانخفاض منذ أمس بعد إعلان قرار مجلس الوزراء.

ومجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر.