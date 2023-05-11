الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انخفاض أسعار الغاز العالمية لـ2.178 دولار للمليون وحدة حرارية

الغاز
الغاز

شهدت أسعار الغاز الطبيعي، اليوم الخميس، انخفاضا خلال التعاملات لتسجل 2.178، دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

ياتي هذا وسط استقرار هبوطى حذر قد يأخذ سوق الغاز الطبيعي إشارات من رد فعل الأسواق والمستثمرين على أرقام التضخم الأمريكية والتى ستؤثر بشكل مباشر على مسار رفع الفائدة الأمريكية والتى تؤثر بقوة على أداء الدولار الأمريكى وبالتالى على أسعار السلع.

وعلى صعيد أخر، يمكن أن يحدد تقرير المخزون من وزارة الطاقة الأمريكية أيضًا إلى أين تتجه أسعار الغاز الطبيعي، خاصة أن الطلب يتباطأ بسبب ارتفاع درجات الحرارة ما يقلل الطلب على سلع التبريد، لذلك قد يتم الإبلاغ عن بناء آخر، ومع ذلك، فإن السحب المفاجئ أو زيادة أقل من المتوقع في المخزونات قد يسلط الضوء على قيود العرض ويؤدي إلى الاتجاه الصعودي للغاز الطبيعي.

انخفاض اسعار الغاز العالمية لتسجل  2.178 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

وتوقع خبراء الطاقة أن تؤدي درجات الحرارة الأكثر دفئًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة لاستنزاف الطلب على السلع الأساسية للتدفئة، كما أن انهيار SVB في وقت سابق إلى تداعيات كبيرة في قطاع التكنولوجيا والقطاع المالي، وربما يمتد إلى الشركات الأخرى والمستهلكين أيضًا، كما أن الغاز الطبيعي والسلع الأخرى تشهد هبوطًا كبيرًا، بسبب الزيادة في تدفقات الابتعاد عن المخاطر.

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